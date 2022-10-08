Тост: контракт с де Врисом был лёгким решением, учитывая его дебют в Монце

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о подписании контракта с Ником де Врисом. По словам Тоста, удачный дебют голландца за рулём «Уильямса» на Гран-при Италии оказал большое влияние на итоговое решение.



«Всё дело в том, что де Врис очень быстрый гонщик. Я знаю историю его карьеры. Я видел его ещё в картинге, он выигрывал. Это были, кажется, 2010 и 2011 годы, чемпионаты Европы и мира по картингу, и тогда он действительно добился успеха.



Этап в Монце, дебют Ника за рулём «Уильямса», оказал большое влияние, потому что это продемонстрировало его потенциал. Он провёл фантастическую гонку, не допустил ни одной ошибки. Поэтому было легко принять это решение», — приводит слова Франца Тоста GPFans.



Напомним, Ник де Врис заменит в составе «Альфа Таури» в следующем сезоне Пьера Гасли.