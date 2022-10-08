По итогам квалификации Гран-при Японии поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул пилот «Феррари» Карлос Сайнс.



Только один пилот получит штраф на стартовой решётке — гонщик «Уильямса» Николас Латифи, однако он квалифицировался 20-м, так что на его стартовую позицию этот штраф не повлияет.



Стартовая решётка Гран-при Японии



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

7. Фернандо Алонсо («Альпин»)

8. Джордж Расселл («Мерседес»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Александер Албон («Уильямс»)

17. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

20. Николас Латифи («Уильямс»).