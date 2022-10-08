Перес надеется на дождь в гонке Гран-при Японии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечталениями от квалификации Гран-при Японии, которую он закончил на четвёртой позиции.



«Макс прошёл отличный круг. Он смог собрать его именно в тот момент, когда это было необходимо. Нам же не удалось достаточно прибавить в третьем сегменте квалификации. Особенно неудачным для меня был первый быстрый круг. Мы потеряли пару десятых. Думаю, нам было по силам оказаться выше, но я всё равно подхожу к завтрашней гонке с хорошим настроением.



Хорошо, если в гонке пойдёт дождь. Это может добавить элемент непредсказуемости. Болельщикам тоже будет интереснее, но посмотрим, что в итоге будет завтра», — приводит слова Серхио Переса GPBlog.



Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Переса Макс Ферстаппен.