Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппену осталось две победы, чтобы побить рекорд Ф-1 по числу выигранных ГП за сезон

Ферстаппену осталось две победы, чтобы побить рекорд Ф-1 по числу выигранных ГП за сезон
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне Формулы-1. Теперь голландцу осталась одна победа для того, чтобы дойти до рекорда Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по числу триумфальных выступлений в одном сезоне.

До конца чемпионата осталось ещё четыре Гран-при. В случае, если Ферстаппен сумеет одержать в них две победы, он установит абсолютный рекорд.

Напомним, благодаря победе на Гран-при Японии Ферстаппен гарантировал себе второй в карьере чемпионский титул.

После начала гонку практически сразу остановили из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В дальнейшем она была возобновлена – более чем через два часа. Гонщики проехали лишь 28 кругов. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул, однако он уже был объявлен чемпионом мира. Таким образом, пилотам начислили полноценные очки.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022