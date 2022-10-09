Ферстаппену осталось две победы, чтобы побить рекорд Ф-1 по числу выигранных ГП за сезон

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне Формулы-1. Теперь голландцу осталась одна победа для того, чтобы дойти до рекорда Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по числу триумфальных выступлений в одном сезоне.
До конца чемпионата осталось ещё четыре Гран-при. В случае, если Ферстаппен сумеет одержать в них две победы, он установит абсолютный рекорд.
Напомним, благодаря победе на Гран-при Японии Ферстаппен гарантировал себе второй в карьере чемпионский титул.
После начала гонку практически сразу остановили из-за аварии пилота «Феррари» Карлоса Сайнса. В дальнейшем она была возобновлена – более чем через два часа. Гонщики проехали лишь 28 кругов. Ожидалось, что им начислят урезанное количество очков. В этом случае Ферстаппен пока не смог бы гарантировать себе чемпионский титул, однако он уже был объявлен чемпионом мира. Таким образом, пилотам начислили полноценные очки.
- 9 октября 2022
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