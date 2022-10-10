Вильнёв назвал момент, который стал решающим в борьбе за титул Формулы-1

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что ошибка пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Франции предопределила исход всего чемпионата.

«Чемпионство Макса Ферстаппена, безусловно, заслуженное. За исключением первых трех гонок, «Ред Булл» выступал практически идеально. После этого «Феррари» рухнула, команда слишком часто терпела неудачи, что также усилило давление на Шарля. Он также совершал ошибки, и тогда возникает вопрос — случилось бы это без промахов команды? Его ошибка, когда он лидировал на «Поль Рикар», в конечном итоге стала решающей для чемпионата.

И в Японии она повторилась в последнем повороте. Конечно, Ферстаппен все равно бы выиграл, но «Ред Булл» таким образом добился идеального финала. Титул на земле «Хонды» в то время, как связи между «Ред Булл» и «Хондой» вновь крепнут», — приводит слова Вильнёва Formule1.