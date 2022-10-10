W Series отказалась от проведения концовки сезон из-за финансовых проблем

Чемпионат W Series не будет проводить оставшиеся гонки сезона-2022. Об этом сообщила генеральный директор женского чемпионата W Series Кэтрин Бонд Мьюир.



«До прошлого уик-энда мы считали, что у нас есть возможность поехать на этап в США, нам просто нужно было решить несколько моментов. Забегая вперёд, я хочу сказать, что уверена в том, что W Series будет здесь в следующем году.



Что касается призовых, то я ожидаю, что всё будет выплачено. Я не могу сказать на сто процентоа, пока не появятся деньги и оборотный капитал для развития бизнеса. Но я не вижу причин, по которым выплат не будет», — цитирует Бонд Мьюир Motorsport.



таким образом, чемионской серии ыбла объявлена Джейми Чедвик.



W Series в 2022 году проводит свой третий сезон. Первый чемпионат женской серии прошёл в 2019 году, в 2020-м сезон был отменён из-за пандемии коронавируса, однако вернулся в качестве серии поддержки Формулы-2 в 2021 году. Первые два сезона чемпионкой серии, как и в этот раз, становилась британка Джейми Чедвик.