Женская «формула» на грани разорения. Попытка продвинуть девушек-пилотов обернулась крахом

Британские журналисты выяснили, что женское «формульное» первенство W Series на грани банкротства — промоутеры чемпионата по уши в долгах, и даже нынешний сезон-2022 из-за финансовых проблем может завершиться досрочно. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила The Telegraph, так что в отсутствие других подтверждений информация может оказаться ложной или преувеличенной.

Впрочем, W Series в данный момент и со стороны выглядит, мягко скажем, уныло — и в некотором роде только мешает своим подопечным. Так что слухи о финансовых проблемах серии выглядят вполне правдоподобно.

£ 7,5 млн долгов

По данным The Telegraph, промоутеры W Series месяцами не могут расплатиться с кредиторами. Так, компания Whisper, основанная Дэвидом Култхардом и Джейком Хамфри, отказалась от отправки своих представителей на предстоящий в эти выходные этап в Сингапуре. Журналисты сообщают, что «внушительную сумму» W Series задолжала компании Velocity — она организует зону гостеприимства в паддоке.

Другие неназванные представители спонсоров утверждают, что уже месяцами не получают выплат от W Series. Более того, в сентябре была опубликована отчётность W Series, и в ней сказано, что на 31 декабря 2021 года у промоутеров серии более £ 7,5 млн «обязательств», и они, судя по всему, до сих пор не погашены.

У W Series многомиллионные долги Фото: Clive Rose/Getty Images

Основательница серии Кэтрин Бонд Муир тем временем заявила, что сохраняет оптимизм. «Мы ведём много переговоров, и нам с самого первого дня было тяжело, но мы — бойцы», — приводит её слова всё та же The Telegraph.

В то же время Бонд Муир не смогла подтвердить не только проведение этапов в Остине и Мехико — они должны пройти после гонки в Сингапуре, но также и выплату изначально обещанных призовых в размере полутора миллионов долларов США.

Хорошая идея, плохой чемпионат

W Series, напомним, существует с 2019 года и была создана, чтобы помочь девушкам реализовать себя в автоспорте, получить опыт в работе с техникой и инженерами. В W Series участницы не платят за выступления и вместе работают с одними и теми же инженерами, а всю технику в пелотоне обслуживает одна команда. Так, соревнуясь между собой, подсматривая в телеметрию соперниц и знакомясь с разными инженерами в рамках их ротации, участницы вырабатывают наиболее эффективный подход к достижению результата.

Всё это прекрасно — для промежуточной ступени, после которой следует другая, но именно в этом моменте у W Series всё плохо. Джейми Чедвик выиграла уже два титула в этой серии и почти наверняка выиграет и третий, но у неё до сих пор недостаточно денег для перехода в Формулу-3. W Series помогает гонщицам набраться опыта, но свою главную задачу — помочь реализоваться в автоспорте — не решает даже близко.

У зрителей W Series популярностью не пользуется Фото: Chris Graythen/Getty Images

Чедвик отлично смотрелась в британском чемпионате GT, выиграла титул в MRF Challenge, причём на этапе в Ченнаи опережала, например, Джека Дуэна (именно его сейчас прочат на место второго пилота «Альпин» в Формуле-1). Джейми на голову сильнее всех в W Series и выдала серию из семи побед подряд. За три сезона она лишь дважды закончила гонку вне подиума. И если даже она не может найти себе место в Ф-3, чтобы продолжать двигаться к Ф-1, то зачем W Series вообще нужна?

Логику действий промоутеров серии в принципе сложно понять. Так, в 2021 году W Series стала гонками поддержки Формулы-1 и начала летать за чемпионатом мира в Техас, Майами и Сингапур, а теперь надеется добраться и до Мексики. Но зачем? В дни Гран-при Формулы-1 редкий болельщик обратит внимание на коротенькую и не самую зрелищную гонку машин, по скорости уступающих Ф-3, кто бы ни сидел за рулём. Охваты наверняка были бы шире, если бы W Series проходили в уикенды без Формулы-1, но на этапы поздравить гонщиц и поддержать серию приезжали бы Хэмилтон, Леклер и Ферстаппен.

Конец близок?

Женская серия выглядела бы совершенно иначе, если бы приз чемпионке позволял бы получить место в Формуле-3 или сильной команде европейской Формулы-Регионал и двигаться дальше. Здесь уместным выглядело бы правило о запрете продолжать выступления чемпионке — какая польза Элис Пауэлл или Бейтске Виссер, ранее гонявшимся с мужчинами без гендерных ограничений, от серебряных и бронзовых наград в W Series?

Коммерческого потенциала у W Series не было изначально — серия, скорее, напоминает благотворительность и жизнеспособной может быть лишь при наличии щедрых спонсоров. Но их не оказалось — и в том числе потому, что сами по себе заезды большого интереса для болельщиков не представляют.

Вероятно, 2022 год станет последним в истории W Series, однако в ФИА по-прежнему намерены активно поддерживать девушек, а потому в будущем может появиться иная версия женского чемпионата. Главное, чтобы он действительно помогал гонщицам двигаться по автоспортивной иерархии, а не оставался бы вещью в себе, как это стало с W Series.