5 претендентов на чемпионство: в Сочи определится победитель ГП Российской Дрифт Серии

Гран-при Российской Дрифт Серии выходит на финишную прямую — до завершения сезона-2022 остался один этап, который по традиции примет «Сочи Автодром».
Трасса в Олимпийском парке хорошо знакома участникам главного чемпионата страны по дрифту, поскольку на протяжении нескольких лет подряд судьба чемпионства решается именно здесь. Особенность автодрома – бетонные отбойники, обрамляющие гоночное полотно, что не оставляет спортсменам ни единого шанса на ошибку. Кроме того, конфигурация оцениваемого участка RDS GP на «Сочи Автодроме» включает в себя неповторимый элемент, которого нет ни на одной другой трассе в календаре чемпионата. Разворотная петля в середине дистанции делит её на две половины, и пилоты проезжают один и тот же отрезок в противоположных направлениях с разными траекториями.
Перед решающей битвой за чемпионство у двух лидеров личного зачёта RDS GP – 2022 сложилась максимально интересная ситуация — красноярцы Георгий Чивчян («Форвард Авто») и Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) набрали равное количество очков по итогам прошедших шести этапов.
С 1043 зачетными баллами в своём активе оба пилота имеют высокие шансы на чемпионство. Оба спортсмена одержали уже по две победы на этапах RDS GP – 2022, и теперь многое будет зависеть от того, кто из этой пары пилотов займёт более высокое место в парных заездах. Потенциально вопрос о чемпионстве может быть снят уже в квалификации, если один из лидеров её выиграет, а второй окажется в нижней части протоколов.
В битве за чемпионство Чивчяну и Идиятулину противостоят два сочинца: Роман Тиводар («Форвард Авто») уступает паре лидеров всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») – 23 очка.
Математические шансы на победу есть и у Евгения Лосева (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), который пока занимает пятое место в личном зачёте.
Расписание Кубка ВТБ – седьмого этапа RDS GP на «Сочи Автодроме»:
15 октября, суббота:
- 8:30 — 9:30 — тренировки;
- 10:00 — 14:00 — квалификация;
- 15:00 — 16:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
- 16:30 -18:30 — парные заезды ТОП 32.
16 октября, воскресенье:
- 9:00 — 10:30 — тренировки;
- 11:00 — 12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;
- 12:30 — 14:00 — парные заезды ТОП 16;
- 15:30 — 17:30 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал;
- 18:00 — 18:30 — церемония награждения.
Увидеть уикенд RDS GP в Сочи можно будет как на трибунах, так и на платформе RDS TV — в прямых видеотрансляциях будут показаны квалификация и парные заезды от ТОП 32 до финального сражения за победу. Квалификационные заезды доступны без регистрации, парные заезды – по подписке.
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