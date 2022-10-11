5 претендентов на чемпионство: в Сочи определится победитель ГП Российской Дрифт Серии

Гран-при Российской Дрифт Серии выходит на финишную прямую — до завершения сезона-2022 остался один этап, который по традиции примет «Сочи Автодром».

Трасса в Олимпийском парке хорошо знакома участникам главного чемпионата страны по дрифту, поскольку на протяжении нескольких лет подряд судьба чемпионства решается именно здесь. Особенность автодрома – бетонные отбойники, обрамляющие гоночное полотно, что не оставляет спортсменам ни единого шанса на ошибку. Кроме того, конфигурация оцениваемого участка RDS GP на «Сочи Автодроме» включает в себя неповторимый элемент, которого нет ни на одной другой трассе в календаре чемпионата. Разворотная петля в середине дистанции делит её на две половины, и пилоты проезжают один и тот же отрезок в противоположных направлениях с разными траекториями.

Перед решающей битвой за чемпионство у двух лидеров личного зачёта RDS GP – 2022 сложилась максимально интересная ситуация — красноярцы Георгий Чивчян («Форвард Авто») и Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) набрали равное количество очков по итогам прошедших шести этапов.

С 1043 зачетными баллами в своём активе оба пилота имеют высокие шансы на чемпионство. Оба спортсмена одержали уже по две победы на этапах RDS GP – 2022, и теперь многое будет зависеть от того, кто из этой пары пилотов займёт более высокое место в парных заездах. Потенциально вопрос о чемпионстве может быть снят уже в квалификации, если один из лидеров её выиграет, а второй окажется в нижней части протоколов.

В битве за чемпионство Чивчяну и Идиятулину противостоят два сочинца: Роман Тиводар («Форвард Авто») уступает паре лидеров всего 19 очков, а Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд») – 23 очка.

Математические шансы на победу есть и у Евгения Лосева (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), который пока занимает пятое место в личном зачёте.

Расписание Кубка ВТБ – седьмого этапа RDS GP на «Сочи Автодроме»:

15 октября, суббота:

8:30 — 9:30 — тренировки;

10:00 — 14:00 — квалификация;

15:00 — 16:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

16:30 -18:30 — парные заезды ТОП 32.

16 октября, воскресенье:

9:00 — 10:30 — тренировки;

11:00 — 12:00 — официальное открытие соревнований и автограф-сессия;

12:30 — 14:00 — парные заезды ТОП 16;

15:30 — 17:30 — парные заезды ТОП 8 / ТОП 4 / финал;

18:00 — 18:30 — церемония награждения.

Увидеть уикенд RDS GP в Сочи можно будет как на трибунах, так и на платформе RDS TV — в прямых видеотрансляциях будут показаны квалификация и парные заезды от ТОП 32 до финального сражения за победу. Квалификационные заезды доступны без регистрации, парные заезды – по подписке.