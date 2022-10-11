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Хорнер сравнил нынешний титул Ферстаппена в Формуле-1 с прошлогодним

Хорнер сравнил нынешний титул Ферстаппена в Формуле-1 с прошлогодним
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Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о победе гонщика своего коллектива Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Победа в чемпионате есть победа в чемпионате. Думаю, в этом случае напряжение было поменьше, чем в Абу-Даби, тем не менее значимость нынешнего титула такая же. Макс защитил титул в доминирующей манере. Было отрадно наблюдать, что он вышел на новый уровень в этом году», — приводит слова Хорнера издание Total Motorsport.

Напомним, Ферстаппен завоевал чемпионский титул по итогам Гран-при Японии, на котором он добыл победу. Для него этот титул стал вторым подряд.

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