Риккардо рассказал, чем остался недоволен по итогам Гран-при Японии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо считает, что из-за неправильного выбора времени для перехода на промежуточные шины ему не удалось показать более высокий результат.

«Я счастлив, что мы смогли принять участие в гонке. Это выглядело маловероятным, поэтому как гонщик я, конечно, рад, что получил возможность немного повеселиться. Мне всё понравилось, особенно болельщики, которые пришли поддержать нас в такую погоду.



Конечный результат зависел только от того, когда мы перейдём на промежуточные шины, было непросто принять решение. Это не похоже на обычную ситуацию, когда всё готово и ты просто едешь по трассе. Есть несколько моментов, которые нужно учитывать.



Многие, как Себастьян Феттель, воспользовались этим, так что в этом мы сегодня уступили. В остальном я не думаю, что наш темп был слишком плохим, многое решили шины. Нам есть что улучшать в этом плане», — приводит слова Риккардо RacingNews365.

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