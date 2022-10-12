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Стало известно, сколько заработает Пьер Гасли по контракту с «Альпин»

Стало известно, сколько заработает Пьер Гасли по контракту с «Альпин»
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Французский гонщик Пьер Гасли получит примерно € 15 млн по контракту с командой Формулы-1 «Альпин». Об этом информирует Sportune.20Minutes.fr. Согласно источнику, контракт с «Альпин» Гасли заключил сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Сообщается, что в этом сезоне Пьер заработал примерно € 4-5 млн в «Альфа Таури», а в следующем сезоне его зарплата увеличилась бы до € 10 млн.

В настоящий момент Гасли занимает 13-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 23 очка. Чемпионский титул по итогам нынешнего сезона завоевал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого сейчас 366 баллов.

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