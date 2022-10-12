Ральф Шумахер: и Гасли, и ФИА должны задать себе вопросы после событий на ГП Японии

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу событий на Гран-при Японии.

Вскоре после старта гонки был объявлен красный флаг в связи с неблагоприятными условиями на трассе. Позже на трассу выехал трактор, чтобы убрать разбитый болид «Феррари» Карлоса Сайнса после его аварии на первом круге.



Когда Пьер Гасли, начавший гонку с пит-лейна, пытался догнать остальных участников за машиной безопасности, гонщик «Альфа Таури был шокирован, столкнувшись с трактором на трассе в условиях плохой видимости. Француз выразил свой гнев по поводу инцидента по командному радио, а позже предположил, что мог погибнуть, если бы потерял контроль над машиной. После гонки Гасли был оштрафован за превышение скорости под красным флагом.

«Тема, связанная с Пьером Гасли, была очень эмоциональной. Я могу понять критику гонщиков. Они сказали, что не хотят видеть этих тракторов, пока на трассе ещё есть машины. Тем не менее это не оправдывает Гасли, который ехал на скорости 250 км/ч во время красного флага. Это было очень глупо. Я думаю, что и ФИА, и Гасли должны задать себе вопросы», — приводит слова Шумахера Racingnews365.