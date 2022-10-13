Марко: Ферстаппен потеряет титул 2021 года? Полная чушь
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда продолжает вести переговоры с ФИА по поводу нарушения лимита бюджета.
«Я могу сказать, что мы не считаем, что нарушили лимит бюджета. На данный момент мы продолжаем вести переговоры с ФИА. Посмотрим, какой будет итог, разговор будет продолжаться. Слухи о том, что Макс Ферстаппен может потерять прошлогодний титул? Полная чушь. Если обратимся к прошлому опыту, ФИА очень мягко относится даже к максимальным нарушениям», — приводит слова Марко F1-Insider.
Ранее ФИА подтвердила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» в сезоне-2021 превысили лимит бюджета. Однако на данный момент не было объявлено о том, какие санкции будут применены к командам.
Новость по темеХельмут Марко рассказал о переговорах «Ред Булл» с «Хондой»
Комментарии
- 13 октября 2022
-
13:00
-
12:38
-
11:38
-
11:08
-
10:39
-
10:16
-
09:41
-
00:55
-
00:52
- 12 октября 2022
-
22:57
-
22:51
-
22:07
-
22:00
-
20:55
-
20:04
-
19:10
-
17:58
-
17:31
-
17:00
-
15:36
-
15:20
-
14:24
-
14:23
-
13:36
-
13:07
-
12:12
-
11:58
-
11:38
-
11:03
-
10:46
-
10:02
-
09:47
-
00:19
- 11 октября 2022
-
23:33
-
22:17
Партнерский контент