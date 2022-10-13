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Марко: Ферстаппен потеряет титул 2021 года? Полная чушь

Марко: Ферстаппен потеряет титул 2021 года? Полная чушь
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что команда продолжает вести переговоры с ФИА по поводу нарушения лимита бюджета.

«Я могу сказать, что мы не считаем, что нарушили лимит бюджета. На данный момент мы продолжаем вести переговоры с ФИА. Посмотрим, какой будет итог, разговор будет продолжаться. Слухи о том, что Макс Ферстаппен может потерять прошлогодний титул? Полная чушь. Если обратимся к прошлому опыту, ФИА очень мягко относится даже к максимальным нарушениям», — приводит слова Марко F1-Insider.

Ранее ФИА подтвердила, что «Ред Булл» и «Астон Мартин» в сезоне-2021 превысили лимит бюджета. Однако на данный момент не было объявлено о том, какие санкции будут применены к командам.

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