Источник: «Хаас» не планирует объявлять состав пилотов на сезон-2023 на Гран-при США

Команда Формулы-1 «Хаас» не будет объявлять состав пилотов на сезон-2023 в дни проведения Гран-при США на трассе в Остине, сообщает журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер в своих социальных сетях.
Напомним, ранее команда анонсировала специальную пресс-конференцию, которая состоится 20 октября в Остине, накануне Гран-при США.
Ранее журналист Джо Сейвуд также сообщил, что «Хаас» обзаведётся новым титульным спонсором в ближайшее время. Ожидается, что контракт будет подписан на три сезона.
В прошлом сезоне титульным спонсором «Хааса» была российская компания «Уралкалий», однако перед стартом сезона контракт был расторгнут на фоне событий на Украине.
В нынешнем сезоне «Хаас» за четыре гонки до конца чемпионата занимает восьмое место в Кубке конструкторов. В активе американского коллектива 34 очка.
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