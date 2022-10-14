Ник де Врис прошёл процедуру подгонки сиденья на базе «Альфа Таури»

Голландский гонщик Ник де Врис прошел процедуру подгонки сиденья на базе команды «Альфа Таури» в Фаэнце. Об этом сообщила пресс-служба команды в социальных сетях.

Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Фото: twitter.com/AlphaTauriF1

Напомним, де Врис официально станет гонщиком «Альфа Таури» в сезоне-2023, заменив в составе команды француза Пьера Гасли, переходящего в «Альпин».



Де Врис дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года в составе команды «Уильямс», заменив на одну гонку Александера Албона. В дебютном Гран-при де Врис финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.



Ожидается, что де Врис примет участие в молодёжных тестах в составе «Альфа Таури», которые пройдут в Абу-Даби сразу после завершения сезона. Участие в тестах станет частью подготовки к полноценному дебюту в составе команды в 2023 году.