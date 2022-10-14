Сайнс надеется, что «Ред Булл» получит справедливый штраф

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о возможном наказании «Ред Булл» за нарушение финансового регламента.



«Решение о штрафе должно приниматься в ФИА, потому что именно они отвечают за соблюдение правил. Есть набор правил и штрафов, которые определяют, какими должны быть санкции в адрес нарушителей в зависимости от того, насколько сильно превышен бюджет. Надеюсь, штраф «Ред Булл» будет соответствовать нарушению. Модернизация машин в Формуле-1 крайне важна. Так что если кто-то пренебрегает правилами, то штраф должен быть соответствующе высоким», — приводит слова Карлоса Сайнса GPFans.



Напомним, ранее Международная автомобильная федерация представила отчёт о финансовом аудите команд по итогам прошедшего сезона Формулы-1. Восемь гоночных коллективов полностью соответствуют всем требованиям. При этом две команды нарушили финансовый регламент — «Астон Мартин» и «Ред Булл».