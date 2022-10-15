В «Макларене» поделились ожиданиями от Оскара Пиастри

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился ожиданиями от новичка команды Оскара Пиастри, который в следующем сезоне Формулы-1 заменит Даниэля Риккардо.
«Послужной список Оскара на сегодняшний день говорит сам за себя. Важно признать, что он новичок, который провёл год без гонок. Как и у многих новичков, у него будут определённые проблемы из-за отсутствия гоночной практики. Но у него большой талант, поэтому мы дадим ему время.
Не нужно оказывать на него слишком большое давление и не сравнивать его с другими пилотами. Мы просто должны позволить ему освоиться и в случае чего оказать необходимую поддержку. Пока болельщики и СМИ будут строчить комментарии, мы дадим ему время для адаптации», — приводит слова Брауна Racingnews365.
Самые яркие Гран-при Японии Формулы-1.
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