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В «Макларене» поделились ожиданиями от Оскара Пиастри

В «Макларене» поделились ожиданиями от Оскара Пиастри
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун поделился ожиданиями от новичка команды Оскара Пиастри, который в следующем сезоне Формулы-1 заменит Даниэля Риккардо.

«Послужной список Оскара на сегодняшний день говорит сам за себя. Важно признать, что он новичок, который провёл год без гонок. Как и у многих новичков, у него будут определённые проблемы из-за отсутствия гоночной практики. Но у него большой талант, поэтому мы дадим ему время.

Не нужно оказывать на него слишком большое давление и не сравнивать его с другими пилотами. Мы просто должны позволить ему освоиться и в случае чего оказать необходимую поддержку. Пока болельщики и СМИ будут строчить комментарии, мы дадим ему время для адаптации», — приводит слова Брауна Racingnews365.

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