«Мы перепробовали всё». Браун — об уходе Риккардо из «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о пилоте команды Даниэле Риккардо, который покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона Формулы-1.
«В конечном счёте мы не достигли тех результатов, которые нам были нужны. Все мы очень старались, мы любим Даниэля, с ним всегда было приятно работать. Но мы работаем на результат, а результаты не приходили, а мы чувствовали, что перепробовали всё. Мы действительно не знаем, почему у нас так и не получилось, в этом никто не виноват. Мы сделали всё, что в наших силах. Он старался изо всех сил. У нас просто вроде как закончились варианты, которые можно было попробовать. Иногда у спортсменов случаются спады или им просто нужна смена обстановки», — приводит слова Брауна Fox Sports со ссылкой на Kayo Sports.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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