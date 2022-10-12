«Мы перепробовали всё». Браун — об уходе Риккардо из «Макларена»

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о пилоте команды Даниэле Риккардо, который покинет гоночный коллектив по окончании нынешнего сезона Формулы-1.



«В конечном счёте мы не достигли тех результатов, которые нам были нужны. Все мы очень старались, мы любим Даниэля, с ним всегда было приятно работать. Но мы работаем на результат, а результаты не приходили, а мы чувствовали, что перепробовали всё. Мы действительно не знаем, почему у нас так и не получилось, в этом никто не виноват. Мы сделали всё, что в наших силах. Он старался изо всех сил. У нас просто вроде как закончились варианты, которые можно было попробовать. Иногда у спортсменов случаются спады или им просто нужна смена обстановки», — приводит слова Брауна Fox Sports со ссылкой на Kayo Sports.

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