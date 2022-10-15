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В «Хаасе» высоко оценили влияние Магнуссена на развитие Шумахера

В «Хаасе» высоко оценили влияние Магнуссена на развитие Шумахера
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Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу высоко оценил влияние Кевина Магнуссена на развитие Мика Шумахера. Датчанин вернулся в команду в начале сезона, заменив российского гонщика Никиту Мазепина.

Магнуссен набрал 14 очков в своих первых четырёх гонках и начал своими результатами оказывать давление на Шумахера, который проводит в Формуле-1 второй полный сезон. После этого Мик стал набирать очки, достигнув лучшего результата на Гран-при Австрии (шестое место).

«Кевин оказывает довольно большое влияние на Мика. Магнуссен после возвращения в команду стал совсем другим человеком, чем был два года назад. Сейчас он очень открытый и активный, всегда готов поговорить и поделиться какой-то информацией. Так что Мик получил большую пользу от его возвращения», — цитирует Комацу Racingnews365.

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