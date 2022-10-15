Мать 22-летнего мотогонщика скончалась через два дня после гибели сына

Флора ван Лимбек, мать 22-летнего голландского мотогонщика Виктора Стимана, скончалась через два дня после гибели сына, сообщает Mirror. По информации источника, причиной смерти Флоры стала остановка сердца. Ей было 59 лет.
Стиман выступал в мировом Супербайке в категории Supersport 300 в составе команды MTM Kawasaki и скончался 12 октября в результате травм, полученных в аварии во время заезда в Португалии.
Напомним, Виктор попал в аварию на 14-м повороте трассы. Он упал с мотоцикла, после чего в него врезался соперник — Хосе-Луис Перес. Долгое время Стиману оказывали первую помощь. В итоге врачам удалось стабилизировать его состояние, что позволило отправить спортсмена на вертолёте в госпиталь. Но полученные травмы оказались слишком серьёзными и, к сожалению, гонщика спасти не удалось.
Гонщик врезался в толпу на соревнованиях по мотокроссу.
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