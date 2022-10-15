Карлос Сайнс надеется побороться за титул в 2023 году

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил надежду побороться за титул в следующем сезоне.



«Моя цель — стать однажды ечмпионом мира. Я надеюсь, что в следующем году, когда и если у нас будет хорошая машина, то я смогу бороться за первые места с самого начала. Не сдаваться на полпути, потому что я знаю, что я способен сотаться в бою, если я в него вступил. В этом моя цель. Мы делаем всё, чтобы машина осталась хороша, а команда стала лучше, чтобы, если у нас будет возможность в следующем году, мы не упустили её.



Да, сейчас я должен быть в точке, близкой к зрелости пилота, но потом я смотрю на таких гонщиков, как Фернандо Алонсо, которые прибавляют с каждым годом, так что, я думаю, что эта зрелость в принципе не заканчивается. Каждый год вы становитесь лучше. Да, у меня восемь лет опыта, но я собираюсь продолжать учиться чему-то новому», — приводит слова Карлоса Сайнса AS.