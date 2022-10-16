Ломко победил в Барселоне и стал вице-чемпионом Евроформулы Open

Российский гонщик Владислав Ломко одержал победу на финальном этапе Евроформулы Open, который состоялся на трассе в Барселоне. Ломко выиграл второй заезд уикенда, оформив шестую победу в сезоне-2022, и за счёт этого гарантировал себе вице-чемпионское звание.
В первом заезде, который состоялся в субботу, первенствовал Оливер Гёте — этим успехом датчанин, доминировавший на протяжении всего сезона, досрочно обеспечил себе чемпионство.
Ломко в этой гонке стал шестым, но отыгрался во втором заезде: при старте с поула Владислав сохранил позицию и благополучно сдержал позади Айртона Симмонса и Фредерика Лубина — этот результат гарантировал Владиславу второе место по итогам сезона. В третьем заезде, который уже не имел турнирного значения, Ломко стал вторым, уступив на старте Лубину, но сдержав на финише Гёте.
Отметим, что Ломко в этом году стал лучшим новичком Евроформулы Open и уверенно опередил других дебютантов: Франческо Симонацци и Алекса Гарсию.
Итоговое положение (топ-10):
1. Оливер Гёте — 473 очка.
2. Владислав Ломко — 416.
3. Кристиан Мэнселл — 377.
4. Фредерик Лубин — 293.
5. Джош Мейсон — 278.
6. Франческо Симонацци — 197.
7. Алекс Гарсия — 116.
8. Себастьян Огор — 114.
9. Филип Угран — 92.
10. Айртон Симмонс — 85.
Следующий сезон Евроформулы Open должен стартовать 29–30 апреля этапом на трассе «Алгарви» в Портимане, однако есть риск того, что промоутеры не смогут набрать достаточное количество участников и вынуждены будут расформировать первенство. Так, в этом году на всех этапах сезона выступили лишь семь гонщиков.
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