Ломко победил в Барселоне и стал вице-чемпионом Евроформулы Open

Российский гонщик Владислав Ломко одержал победу на финальном этапе Евроформулы Open, который состоялся на трассе в Барселоне. Ломко выиграл второй заезд уикенда, оформив шестую победу в сезоне-2022, и за счёт этого гарантировал себе вице-чемпионское звание.



В первом заезде, который состоялся в субботу, первенствовал Оливер Гёте — этим успехом датчанин, доминировавший на протяжении всего сезона, досрочно обеспечил себе чемпионство.



Ломко в этой гонке стал шестым, но отыгрался во втором заезде: при старте с поула Владислав сохранил позицию и благополучно сдержал позади Айртона Симмонса и Фредерика Лубина — этот результат гарантировал Владиславу второе место по итогам сезона. В третьем заезде, который уже не имел турнирного значения, Ломко стал вторым, уступив на старте Лубину, но сдержав на финише Гёте.



Отметим, что Ломко в этом году стал лучшим новичком Евроформулы Open и уверенно опередил других дебютантов: Франческо Симонацци и Алекса Гарсию.



Итоговое положение (топ-10):

1. Оливер Гёте — 473 очка.

2. Владислав Ломко — 416.

3. Кристиан Мэнселл — 377.

4. Фредерик Лубин — 293.

5. Джош Мейсон — 278.

6. Франческо Симонацци — 197.

7. Алекс Гарсия — 116.

8. Себастьян Огор — 114.

9. Филип Угран — 92.

10. Айртон Симмонс — 85.



Следующий сезон Евроформулы Open должен стартовать 29–30 апреля этапом на трассе «Алгарви» в Портимане, однако есть риск того, что промоутеры не смогут набрать достаточное количество участников и вынуждены будут расформировать первенство. Так, в этом году на всех этапах сезона выступили лишь семь гонщиков.

Новость по теме Кирилл Смаль выиграл две гонки испанской Формулы-4 после дисквалификации соперников