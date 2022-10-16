«Иногда он выглядит диким». Хаккинен объяснил доминирование Ферстаппена в этом сезоне

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен объяснил успешное выступление пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Он доминирует не только потому, что выиграл чемпионат в прошлом году. Вся работа, которую Макс Ферстаппен проделал в своей карьере за последние 13–14 лет, привела к этому.

Он пошёл на крайние меры во всех областях гонок. Это привело к невероятной степени уверенности в своих силах и в том, что он делает. Он не идёт на ненужный риск. Со стороны он иногда выглядит немного диким, но всё, что он делает, обдуманно. Это то, что мы наблюдаем в эти дни с Максом Ферстаппеном», — приводит слова Хаккинена RacingNews365.

Ранее сам Ферстаппен высказался о причинах своего успеха в «Королевских гонках».