Макс Ферстаппен назвал причину своего успеха в Формуле-1
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Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался о причинах своего успеха в «Королевских гонках».
«Всё дело в практике и общем понимании того, что нужно делать. Вы должны тренироваться, но вы также должны понимать, что вы тренируете. С детства мой отец работал над тем, чтобы понимать изменения в карте по ходу времени. В конечном итоге механика везде одна, просто в Формуле-1 она более продвинутая.
Выйти и понять, что изменилось. Это нужно делать с самого начала, чтобы ускориться и как можно быстрее адаптироваться. Когда вы едете по сухой трассе и начинается дождь, вы должны быстро перестроиться. И это то, чему вы учитесь с детства», – приводит слова Ферстаппена GPFans.
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