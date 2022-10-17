Владелец «Хааса» сказал, при каком условии Мик Шумахер останется в команде
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Джин Хаас, владелец «Хааса», назвал условие, при котором немец Мик Шумахер сможет остаться в команде.
«Мы находимся в ожидании. Нам нужно, чтобы Мик набрал очки, и мы пытаемся дать ему как можно больше времени, чтобы понять, на что он способен. Если он хочет остаться с нами, тогда он должен набрать ещё несколько очков. Вот чего мы ждём.
Мы начали год с ошеломляющего успеха. Середина сезона, как по мне, получилась не очень хорошей, и сейчас мы вышли на обычный уровень. И нам нужно выбраться из этого. Формула-1 сложна. Когда я начинал, разрыв между лидером и последним пилотом был шесть секунд. Теперь же все находятся в пределах двух секунд. Сейчас нет плохих команд», – приводит слова Хааса Associated Press.
Новость по темеИсточник: Шумахер продлит контракт с «Хаасом», объявление могут сделать на Гран-при США
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