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Источник: Шумахер продлит контракт с «Хаасом», объявление могут сделать на Гран-при США

Источник: Шумахер продлит контракт с «Хаасом», объявление могут сделать на Гран-при США
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Немецкий гонщик Мик Шумахер подпишет новый контракт с «Хаасом», сообщает F1-Insider. По информации источника, о новом соглашении могут объявить в дни проведения Гран-при США.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на один сезон. Шумахер по окончании этого контракта рассчитывает занять место в проекте «Ауди» в Формуле-1, выкупившей «Заубер», ныне выступающий под названием «Альфа Ромео».

Ранее сообщалось, что во время Гран-при Сингапура состоялись переговоры между руководством «Хааса» о возможном продлении контракта с пилотом команды Миком Шумахером.

В настоящее время Шумахер занимает 16-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).

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