Пилота NASCAR отстранили за намеренное столкновение с соперником

Национальная ассоциация гонок сток-каров NASCAR отстранила Буббу Уолласа на один этап своего ведущего первенства Cup Series. Причиной такого решения послужило намеренное столкновение с Кайлом Ларсоном на предыдущем этапе в Лас-Вегасе и последующее поведение гонщика, который кинулся на соперника с кулаками.



Инцидент произошёл на 94-м круге гонки South Point 400. Уоллас и Ларсон боролись за четвёртое место, и последнего в какой-то момент снесло наружу, из-за чего Бубба едва не коснулся отбойника и потерял темп.



Уже в следующем повороте Уоллас в отместку врезался в заднюю часть машины Ларсона — от удара «Шевроле» на высокой скорости врезался в отбойник и затем отскочил в инфилд. Уже в инфилде Уоллас, покинувший машину, накинулся на Ларсона с обвинениями и стал толкать соперника, однако до драки в итоге не дошло.

Столкновение Буббы Уолласа с Кайлом Ларсоном

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR

Напомним, Бубба Уоллас выступает в NASCAR Cup Series за команду 23XI, одним из владельцев которой является легендарный баскетболист Майкл Джордан. При этом, согласно исследованию Gambling.com, Уоллас, на счету которого две победы в NASCAR Cup Series, стал самым ненавидимым пилотом чемпионата в сезоне-2022.



Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Dixie Vodka 400 — пройдёт на овале «Хомстед-Майами» 23 октября.