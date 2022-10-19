Хилл объяснил, почему «Хаас» может выбрать Хюлькенберга, а не Шумахера

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался по поводу ситуации со вторым пилотом в команде «Хаас».

Ранее сообщалось, что команда ведёт переговоры с Нико Хюлькенбергом.

«Иногда в такой команде, как «Хаас», вам нужен кто-то, кто может помочь вам. Вспомните, что Перес сделал для «Форс Индия» и «Рейсинг Пойнт». Какой солидный исполнитель! Это то, что нужно таким командам, им нужен кто-то, кто может использовать все возможности машины. Возможно, «Хаас» предпочтёт именно это.

Мик — не настолько всесторонний гонщик, он не Макс Ферстаппен, он может быть очень хорош и может вырасти в хорошего пилота, но у Хюлькенберга за плечами есть весь этот опыт. Шумахер слишком много бьёт болиды. Они просто не могут позволить себе тратить столько денег на ремонт разбитых машин. Жиль Вильнёв тоже часто попадал в аварии, но он был настолько быстр, когда этого не делал, что его прощали», — приводит слова Хилла RacingNews365.