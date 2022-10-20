Алонсо назвал цель «Альпин» на оставшуюся часть сезона

Двукратный чемпион мира пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при США в Остине, который пройдёт в ближайший уикенд.
«В Остине хорошая трасса. Есть возможность обгонять, и обычно здесь бывают захватывающие гонки. Мне всегда нравились этапы в Америке. В этом году мы уже были в Майами, а в следующем сезоне будет три гонки в Штатах.
Нравится сочетание прямых и поворотов в Остине, но, конечно, неровности тоже присутствуют. Нас ждёт великолепная атмосфера на трибунах. Мы постараемся увеличить отрыв от «Макларена» и упрочить свои позиции», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Альпин».
Фернандо Алонсо располагается на девятом месте в общем зачёте пилотов с 65 очками. «Альпин» — на четвёртом месте в Кубке конструкторов и опережает «Макларен» на 13 очков.
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