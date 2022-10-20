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Журнал Auto Hebdo сообщил о последних слухах о местах в Формуле-2 на сезон-2023

Журнал Auto Hebdo сообщил о последних слухах о местах в Формуле-2 на сезон-2023
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Французское издание Auto Hebdo поделилось информацией о возможном составе команд Формулы-2 на следующий сезон.

В частности, в составе команды «Хайтек» будут выступать два пилота молодёжной программы «Ред Булл». Речь идёт о французе Исаке Хаджаре, проведшем нынешний сезон в Формуле-3, и американце Джеке Кроуфорде, который также в нынешнем сезоне выступал в Ф-3, но, в отличие от Хаджара, в составе «Према».

Не обойдётся без изменений и в «Према» в Формуле-2 — там сезон должны провести Фредерик Вести и Оливер Берман, вице-чемпион Формулы-3 2022 года.

Свой переход в Формулу-2 по информации источника сделает и Артур Леклер, переходящий в «ДАМС», где он должен составить компанию Аюму Ивасе. Хотя, как сообщает издание, Рой Ниссани всеми силами пытается удержаться в команде.

Любопытным выглядит состав «МП Моторспорт» — в команду в полном составе могут перейти пилоты «Према» 2022 года — Деннис Хаугер и Джехан Дарувала.

Кроме того, как сообщает источник, в программу «Ред Булл» войдёт барбадосский гонщик Зэйн Мэлоуни, который вместе с Энцо Фиттипальди должен перейти в «Карлин».

Не обойдётся и без сохранивших состав команд — ожидается, что в составе «Виртуози» останутся Джек Дуэн и Марино Сато, причём перед пилотом академии «Альпин» Дуэйном будет стоять амбициозная цель — титул.

Что касается чемпиона Формулы-3, то он должен продолжить карьеру в Формуле-2 в составе «АРТ», а напарником его, вероятно, станет Тео Пуршер, однако сам Тео не очень хочет оставаться ещё на один сезон в Формуле-2, так что коллектив рассматривает вариант с переходом Дарувалы.

Не исключено также возвращение в Формулу-2 американца Хуана Мануэля Корреа — он является кандидатом на место в «АРТ» и «Ван Амерсфорт Рейсинг».

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