Журнал Auto Hebdo сообщил о последних слухах о местах в Формуле-2 на сезон-2023

Французское издание Auto Hebdo поделилось информацией о возможном составе команд Формулы-2 на следующий сезон.



В частности, в составе команды «Хайтек» будут выступать два пилота молодёжной программы «Ред Булл». Речь идёт о французе Исаке Хаджаре, проведшем нынешний сезон в Формуле-3, и американце Джеке Кроуфорде, который также в нынешнем сезоне выступал в Ф-3, но, в отличие от Хаджара, в составе «Према».



Не обойдётся без изменений и в «Према» в Формуле-2 — там сезон должны провести Фредерик Вести и Оливер Берман, вице-чемпион Формулы-3 2022 года.



Свой переход в Формулу-2 по информации источника сделает и Артур Леклер, переходящий в «ДАМС», где он должен составить компанию Аюму Ивасе. Хотя, как сообщает издание, Рой Ниссани всеми силами пытается удержаться в команде.



Любопытным выглядит состав «МП Моторспорт» — в команду в полном составе могут перейти пилоты «Према» 2022 года — Деннис Хаугер и Джехан Дарувала.



Кроме того, как сообщает источник, в программу «Ред Булл» войдёт барбадосский гонщик Зэйн Мэлоуни, который вместе с Энцо Фиттипальди должен перейти в «Карлин».



Не обойдётся и без сохранивших состав команд — ожидается, что в составе «Виртуози» останутся Джек Дуэн и Марино Сато, причём перед пилотом академии «Альпин» Дуэйном будет стоять амбициозная цель — титул.



Что касается чемпиона Формулы-3, то он должен продолжить карьеру в Формуле-2 в составе «АРТ», а напарником его, вероятно, станет Тео Пуршер, однако сам Тео не очень хочет оставаться ещё на один сезон в Формуле-2, так что коллектив рассматривает вариант с переходом Дарувалы.



Не исключено также возвращение в Формулу-2 американца Хуана Мануэля Корреа — он является кандидатом на место в «АРТ» и «Ван Амерсфорт Рейсинг».