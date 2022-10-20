Новый титульный спонсор «Хааса» не будет влиять на состав пилотов на сезон-2023

Новый титульный спонсор «Хааса», компания MoneyGram, не будет оказывать влияние на команду при выборе состава пилотов на сезон-2023. Об этом сообщили представители фирмы.
«С нашей точки зрения, мы полностью верим в Гюнтера Штайнера. Это не наше решение. Это решение касается гонок, и мы полностью доверяем команде и будем рады любому варианту, который они выберут», — цитирует главу отдела маркетинга MoneyGram Грега Холла Motorsport.
«Мы хотим быть полезными, хотим участвовать в развитии команды. Очевидно, что гонщики играют большую роль в команде. Было здорово немного поболтать с Миком этим утром. Он отличный молодой гонщик. Но мы полностью поддержим Гюнтера в этом вопросе. Кто бы в итоге ни выступал за команду, мы окажем им полную поддержку», — добавил генеральный директор MoneyGram Алекс Холмс.
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