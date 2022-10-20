Штайнер прокомментировал подписание «Хаасом» контракта с титульным спонсором

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал подписание контракта с новым титульным спонсором команды — компанией MoneyGram.



«Наши болельщики требуют скорости, и мы обеспечиваем её, как и MoneyGram для своих клиентов. MoneyGram является мировым лидером в области финансовых технологий и платежей и всегда стремится раздвинуть границы технологий. Именно это стремление к инновациям действительно привлекло нас к партнёрству с MoneyGram, и мы уверены, что продолжим расти вместе и полностью раскроем свой потенциал», — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба американской команды.



Напомним, накануне «Хаас» официально сообщил о том, что компания MoneyGram будет титульным спонсором команды в сезоне-2023.



В 2023 году у команды также появится новая ливрея на болидах. Официальное название команды с сезона-2023 — MoneyGram Haas F1 Team.



Предыдущим титульным спонсором «Хааса» была компания «Уралкалий», контракт с которой был расторгнут перед началом сезона-2022.

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