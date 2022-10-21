Де Врис: после Гран-при Италии понял, что у статуса пилота «Мерседеса» есть ограничения

Новичок «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал о влиянии сотрудничества с «Мерседесом» на его карьеру.
«Я с юного возраста находился в молодёжной системе «Макларена». В первый раз я встретился с ними в 2009 году. После этого меня даже представляли Хельмуту Марко, но я плохо помню это, потому что разговор был совсем коротким. Большую часть карьеры я был юниором «Макларена». После победы в Формуле-2 я начал выстраивать отношения с «Мерседесом». И всё это время меня считали гонщиком «Мерседеса».
При этом мои отношения с «Мерседесом» ограничивались выступлениями в Формуле-Е и работой резервистом в Формуле-1. Конечно, у меня были отличные отношения со всеми в команде. Думаю, по этой причине все и воспринимали меня как пилота «Мерседеса». Но в понедельник после Гран-при Италии я понял, что у статуса пилота «Мерседеса» есть ограничения. Так что в переговорах с заинтересованными командами мне было важно прояснить свой статус», — приводит слова де Вриса RacingNews365.
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