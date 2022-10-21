У Шварцмана возникли проблемы с сиденьем в первой в карьере тренировке Формулы-1

У российского гонщика Роберта Шварцмана, выступающего по израильской гоночной лицензии, возникли проблемы с гоночным сиденьем в первой тренировке Гран-при США. Роберт передал машину механикам.



Напомним, для Шварцмана эта тренировка в США — первая официальная сессия Формулы-1 в гоночной карьере. На момент написания заметки команда решила проблему и РОберт вернулся на трассу.



Напомним, на этапе в Остине Шварцман в первой свободной практике заменяет монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие и в последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман должен заменить испанского гонщика Карлоса Сайнса.



В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена».