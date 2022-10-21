У Шварцмана возникли проблемы с сиденьем в первой в карьере тренировке Формулы-1

У российского гонщика Роберта Шварцмана, выступающего по израильской гоночной лицензии, возникли проблемы с гоночным сиденьем в первой тренировке Гран-при США. Роберт передал машину механикам.
Напомним, для Шварцмана эта тренировка в США — первая официальная сессия Формулы-1 в гоночной карьере. На момент написания заметки команда решила проблему и РОберт вернулся на трассу.
Напомним, на этапе в Остине Шварцман в первой свободной практике заменяет монегаска Шарля Леклера. Ожидается, что Шварцман примет участие и в последнем Гран-при сезона в Абу-Даби. На этапе в ОАЭ Шварцман должен заменить испанского гонщика Карлоса Сайнса.
В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена».
- 21 октября 2022
-
22:25
-
21:42
-
20:54
-
20:46
-
19:29
-
19:26
-
19:04
-
18:50
-
17:40
-
17:30
-
16:33
-
16:16
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:11
-
14:19
-
14:18
-
13:52
-
13:30
-
13:03
-
12:31
-
12:29
-
12:15
-
11:10
-
10:40
-
10:07
-
09:48
-
09:18
-
00:54
-
00:45
- 20 октября 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:01
-
22:55