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Формула-1 собирается запустить свой женский чемпионат

Формула-1 собирается запустить свой женский чемпионат
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Руководство Формулы-1 планирует создать свою женскую серию, сообщает ESPN. По информации источника, в этой серии будут принимать участие команды Формулы-2 и Формулы-3, а запуск чемпионата планируется уже в следующем сезоне.

В Формуле-1 рассчитывают, что в чемпионате иримет участие не менее 15 гонщиц, при этом эта категория будет нацелена на пилотесс подросткового возраста, посольку руководство чемпионата мира считает, что участницы W Series недостаточно молоды, чтобы иметь реальные шансы на продвижение вперёд по лестнице серий, ведущих к Формуле-1.

Ранее Льюис Хэмилтон выразил мнение, что Формула-1 должна оказать поддержку серии W после того, как сезон в женском чемпионате был досрочно завершён из-за проблем с финансированием.

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