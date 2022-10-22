Формула-1 собирается запустить свой женский чемпионат
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Руководство Формулы-1 планирует создать свою женскую серию, сообщает ESPN. По информации источника, в этой серии будут принимать участие команды Формулы-2 и Формулы-3, а запуск чемпионата планируется уже в следующем сезоне.
В Формуле-1 рассчитывают, что в чемпионате иримет участие не менее 15 гонщиц, при этом эта категория будет нацелена на пилотесс подросткового возраста, посольку руководство чемпионата мира считает, что участницы W Series недостаточно молоды, чтобы иметь реальные шансы на продвижение вперёд по лестнице серий, ведущих к Формуле-1.
Ранее Льюис Хэмилтон выразил мнение, что Формула-1 должна оказать поддержку серии W после того, как сезон в женском чемпионате был досрочно завершён из-за проблем с финансированием.
Новость по темеЛьюис Хэмилтон призвал Формулу-1 спасти женскую серию W
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