Джовинацци не считает, что авария на ГП США повлияет на его шансы вернуться в Формулу-1

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци не считает, что авария в первой тренировке Гран-при США подкосит его шансы на возвращение в Формулу-1.



«Это Формула-1. Иногда вы заслуживаете того, чтобы остаться в серии, а иногда покидаете её без причины. Это гонки. Конечно, ситуация в тренировке не поможет, но, с другой стороны, я уже показал, на сто способен в Формуле-1. Я знаю, что один круг и несколько поворотов точно не положат конец моей карьере. Посмротрим, что получится. Я просто в предвкушении жду, что из этого выйдет.



Я провёл в Формуле-1 три года. Если люди хотят видеть меня в команде, то это не потому что что-то произошло сегодня, а из-за того, что я делал в прошлом», — приводит слова Антонио Джовинацци RaceFans.



Напомним, Джовинацци, заменяющий в первой тренировке Гран-при США Кевина Магнуссена в составе американской команды «Хаас», попал в аварию и вызвал появление красных флагов над трассой.



Джовинацци допустил разворот в 13-м повороте, в результате чего вылетел в барьер и повредил переднее крыло.



Как сообщила команда, помимо переднего крыла Джовинацци повредил сцепление, в связи с чем тренировка для него закончилась, практически не начавшись.

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