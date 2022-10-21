Джовинацци попал в аварию в начале практики Гран-при США и досрочно завершил тренировку

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, заменяющий в первой тренировке Гран-при США Кевина Магнуссена в составе американской команды «Хаас», попал в аварию и вызвал появление красных флагов над трассой.



Джовинацци допустил разворот в 13-м повороте, в результате чего вылетел в барьер и повредил переднее крыло.



Как сообщила команда, помимо переднего крыла Джовинацци повредил сцепление, в связи с чем тренировка для него закончилась, практически не начавшись.



Напомним, помимо Джовинацци, в первой тренировке Гран-при США принимают участие ещё четыре пилота, которые заменяют боевых гонщиков команд. Это Роберт Шварцман в «Феррари», Тео Пуршер в «Альфа Ромео», Алекс Палоу в «Макларене» и Логан Сарджент в «Уильямсе».