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Джовинацци попал в аварию в начале практики Гран-при США и досрочно завершил тренировку

Джовинацци попал в аварию в начале практики Гран-при США и досрочно завершил тренировку
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Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, заменяющий в первой тренировке Гран-при США Кевина Магнуссена в составе американской команды «Хаас», попал в аварию и вызвал появление красных флагов над трассой.

Джовинацци допустил разворот в 13-м повороте, в результате чего вылетел в барьер и повредил переднее крыло.

Как сообщила команда, помимо переднего крыла Джовинацци повредил сцепление, в связи с чем тренировка для него закончилась, практически не начавшись.

Напомним, помимо Джовинацци, в первой тренировке Гран-при США принимают участие ещё четыре пилота, которые заменяют боевых гонщиков команд. Это Роберт Шварцман в «Феррари», Тео Пуршер в «Альфа Ромео», Алекс Палоу в «Макларене» и Логан Сарджент в «Уильямсе».

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