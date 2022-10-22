Штайнер — об аварии Джовинацци: мягко говоря, не лучший вариант развития событий

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал аварию, в которую попал пилот Антонио Джовинацци в самом начале первой практики Гран-при США.



«На машине отказало сцепление и не получалось его заменить. В дальнейшем машина бы выбыла и из второй практики, если бы снова возникла поломка. Так или иначе, болид в стене в самом начале тренировки — мягко говоря, не лучший вариант развития событий.



Мы продолжаем работать над болидом и боремся в Кубке конструкторов. Так что основное внимание сейчас не на машине на следующий сезон. Мы уже обсудили инцидент с Джовинацци. Вероятно, повлияли резкие порывы ветра или что-то подобное, так как это были первые круги», — приводит слова Штайнера Sky Sports.



Джовинацци в первой практике заменил Кевина Магнуссена, но завершил тренировку досрочно из-за аварии.

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