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Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет

Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет
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Владелец корпорации «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет, сообщает Speedweek. Ранее сообщалось, что у Матешица серьёзные проблемы со здоровьем, Дитрих на протяжении долгого времени не появлялся на публике.

Журналисты заявляли, что состояние здоровья бизнесмена оставляет желать лучшего.

В частности, Дитрих Матешиц никак не высказывался о срыве сделки по продаже команды Формулы-1 «Ред Булл» компании «Порше». Причём, по слухам, идея с продажей команды была во многом связана именно с состоянием здоровья Матешица.

О том, чем именно болел 78-летний бизнесмен, пока не сообщается. В команде в последнее время отказывались как-либо комментировать состояние здоровья владельца коллектива.

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Источник: владелец «Ред Булл» имеет серьёзные проблемы со здоровьем
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