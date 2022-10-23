Владелец «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет
Поделиться
Владелец корпорации «Ред Булл» Дитрих Матешиц скончался в возрасте 78 лет, сообщает Speedweek. Ранее сообщалось, что у Матешица серьёзные проблемы со здоровьем, Дитрих на протяжении долгого времени не появлялся на публике.
Журналисты заявляли, что состояние здоровья бизнесмена оставляет желать лучшего.
В частности, Дитрих Матешиц никак не высказывался о срыве сделки по продаже команды Формулы-1 «Ред Булл» компании «Порше». Причём, по слухам, идея с продажей команды была во многом связана именно с состоянием здоровья Матешица.
О том, чем именно болел 78-летний бизнесмен, пока не сообщается. В команде в последнее время отказывались как-либо комментировать состояние здоровья владельца коллектива.
Комментарии
- 23 октября 2022
-
00:24
- 22 октября 2022
-
23:02
-
22:25
-
22:11
-
21:27
-
21:15
-
20:09
-
20:08
-
20:06
-
19:40
-
19:36
-
18:41
-
17:49
-
17:35
-
17:15
-
16:20
-
16:06
-
15:34
-
13:40
-
13:10
-
12:51
-
12:47
-
11:59
-
11:41
-
11:12
-
11:07
-
10:50
-
10:43
-
10:19
-
10:13
-
09:58
-
09:55
-
02:31
-
01:34
-
01:02
Партнерский контент