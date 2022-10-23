«Никакого безумного риска, но своим шансом воспользуюсь». Леклер — о старте с 12-го места

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу гонки на Гран-при США.
Напомним, Леклер в квалификации занял второе место, однако из-за замены двигателя монегаск получил штраф в 10 позиций.
«Я выложусь по максимуму, как всегда, с учётом штрафа за двигатель, который у нас есть. Я сделаю всё, что в моих силах. Никакого безумного риска, но, если будет возможность, я сделаю всё, чтобы воспользоваться ею», — приводит слова Леклера Autosport.
Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.
1. Карлос Сайнс
2. Макс Ферстаппен
3. Льюис Хэмилтон
4. Джордж Расселл
5. Лэнс Стролл
6. Ландо Норрис
7. Валттери Боттас
8. Александер Албон
9. Серхио Перес*
10. Себастьян Феттель
11. Пьер Гасли
12. Шарль Леклер**
13. Юки Цунода
14. Фернадо Алонсо*
15. Кевин Магнуссен
16. Даниэль Риккардо
17. Эстебан Окон
18. Мик Шумахер
19. Гуаньюй Чжоу*
20. Николас Латифи.
* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.
**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.
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