«Никакого безумного риска, но своим шансом воспользуюсь». Леклер — о старте с 12-го места

Пилот «Феррари» Шарль Леклер дал комментарий по поводу гонки на Гран-при США.

Напомним, Леклер в квалификации занял второе место, однако из-за замены двигателя монегаск получил штраф в 10 позиций.

«Я выложусь по максимуму, как всегда, с учётом штрафа за двигатель, который у нас есть. Я сделаю всё, что в моих силах. Никакого безумного риска, но, если будет возможность, я сделаю всё, чтобы воспользоваться ею», — приводит слова Леклера Autosport.

Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.



1. Карлос Сайнс

2. Макс Ферстаппен

3. Льюис Хэмилтон

4. Джордж Расселл

5. Лэнс Стролл

6. Ландо Норрис

7. Валттери Боттас

8. Александер Албон

9. Серхио Перес*

10. Себастьян Феттель

11. Пьер Гасли

12. Шарль Леклер**

13. Юки Цунода

14. Фернадо Алонсо*

15. Кевин Магнуссен

16. Даниэль Риккардо

17. Эстебан Окон

18. Мик Шумахер

19. Гуаньюй Чжоу*

20. Николас Латифи.



* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.

**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.