Эстебан Окон стартует с пит-лейна в Остине

Стало известно, что французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон стартует с пит-лейна на Гран-при США. Перед гонкой команда заменила компоненты силовой установки на болиде гонщика.

Для проведения замены команда нарушила правило «закрытого парка». Гонщик оштрафован и стартует с пит-лейна.

Также свою позицию потерял японец Юки Цунода. В «Альфа Таури» поменяли компоненты коробки передач на машине. Он оштрафован на пять мест.

Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.



1. Карлос Сайнс

2. Макс Ферстаппен

3. Льюис Хэмилтон

4. Джордж Расселл

5. Лэнс Стролл

6. Ландо Норрис

7. Валттери Боттас

8. Александер Албон

9. Серхио Перес*

10. Себастьян Феттель

11. Пьер Гасли

12. Шарль Леклер**

13. Фернадо Алонсо*

14. Кевин Магнуссен

15. Даниэль Риккардо

16. Мик Шумахер

17. Гуаньюй Чжоу*

18. Юки Цунода

19. Николас Латифи.

Эстебан Окон — старт с пит-лейна.

* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.

**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.