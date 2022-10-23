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Эстебан Окон стартует с пит-лейна в Остине

Эстебан Окон стартует с пит-лейна в Остине
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Стало известно, что французский гонщик «Альпин» Эстебан Окон стартует с пит-лейна на Гран-при США. Перед гонкой команда заменила компоненты силовой установки на болиде гонщика.

Для проведения замены команда нарушила правило «закрытого парка». Гонщик оштрафован и стартует с пит-лейна.

Также свою позицию потерял японец Юки Цунода. В «Альфа Таури» поменяли компоненты коробки передач на машине. Он оштрафован на пять мест.

Гран-при США Формулы-1. Стартовая решётка.

1. Карлос Сайнс
2. Макс Ферстаппен
3. Льюис Хэмилтон
4. Джордж Расселл
5. Лэнс Стролл
6. Ландо Норрис
7. Валттери Боттас
8. Александер Албон
9. Серхио Перес*
10. Себастьян Феттель
11. Пьер Гасли
12. Шарль Леклер**
13. Фернадо Алонсо*
14. Кевин Магнуссен
15. Даниэль Риккардо
16. Мик Шумахер
17. Гуаньюй Чжоу*
18. Юки Цунода
19. Николас Латифи.

Эстебан Окон — старт с пит-лейна.

* — штраф в пять позиций на решётке за один дополнительный элемент силовой установки.
**- штраф в десять позиций на решётке за два дополнительных элемента силовой установки.

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