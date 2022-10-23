Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от своего фильма о Ф-1 с Брэдом Питтом

Семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон, встретившийся на Гран-при США с командой, работающей над созданием его фильма о «Королевских гонках", поделился ожиданиями.
«Тот факт, что мы смогли собрать такую команду, просто невероятен. Этот уикенд со мной проведёт Тим Кук (гендиректор компании Apple. – Прим. «Чемпионата»), и это большая честь. Он и его команда оказали большую поддержку моей документалке, а также дали зелёный свет этому фильму.
Также у нас есть Брэд [Питт] – легенда. У нас есть Джерри (Брукхаймер, продюсер кинофильма «Топ Ган: Мэверик». – Прим. «Чемпионата»). И Джо (Косински, режиссёр кинофильма «Топ Ган: Мэверик». – Прим. «Чемпионата»), который является огромным талантом.
Я очень, очень сильно взволнован. И я возлагаю очень большие надежды. Я знаю, что мы снимем лучший фильм о гонках, который когда-либо был. Мы будем трудиться ради того, чтобы задеть сердца всех фанатов», – приводит слова Хэмилтона издание GPFans.
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