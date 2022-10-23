«Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов

Завершился Гран-при США Формулы-1 в Остине на «Трассе Америк». Его победителем стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его напарник мексиканец Серхио Перес занял четвёртое место.



Таким образом, австрийская команда заработала 37 очков и досрочно стала победителем Кубка конструкторов. На данный момент в зачёте «Ред Булл» 656 очков, что гарантирует «быкам» сохранение лидерства до конца сезона. Идущая второй «Феррари» уже никак не догонит «Ред Булл» за оставшиеся три Гран-при.



Формула-1. Кубок конструкторов.

Место Команда Очки 1. «Ред Булл» 656 2. «Феррари» 469 3. «Мерседес» 415 4. «Альпин» 149 5. «Макларен» 138 6. «Альфа Ромео» 52 7. «Астон Мартин» 49 8. «Хаас» 36 9. «Альфа Таури» 35 10. «Уильямс» 6