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«Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов

«Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов
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Завершился Гран-при США Формулы-1 в Остине на «Трассе Америк». Его победителем стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его напарник мексиканец Серхио Перес занял четвёртое место.

Таким образом, австрийская команда заработала 37 очков и досрочно стала победителем Кубка конструкторов. На данный момент в зачёте «Ред Булл» 656 очков, что гарантирует «быкам» сохранение лидерства до конца сезона. Идущая второй «Феррари» уже никак не догонит «Ред Булл» за оставшиеся три Гран-при.

Формула-1. Кубок конструкторов.

МестоКомандаОчки
1.«Ред Булл»656
2.«Феррари»469
3.«Мерседес»415
4.«Альпин»149
5.«Макларен»138
6.«Альфа Ромео»52
7.«Астон Мартин»49
8.«Хаас»36
9.«Альфа Таури»35
10.«Уильямс»6
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