«Ред Булл» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов
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Завершился Гран-при США Формулы-1 в Остине на «Трассе Америк». Его победителем стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Его напарник мексиканец Серхио Перес занял четвёртое место.
Таким образом, австрийская команда заработала 37 очков и досрочно стала победителем Кубка конструкторов. На данный момент в зачёте «Ред Булл» 656 очков, что гарантирует «быкам» сохранение лидерства до конца сезона. Идущая второй «Феррари» уже никак не догонит «Ред Булл» за оставшиеся три Гран-при.
Формула-1. Кубок конструкторов.
|Место
|Команда
|Очки
|1.
|«Ред Булл»
|656
|2.
|«Феррари»
|469
|3.
|«Мерседес»
|415
|4.
|«Альпин»
|149
|5.
|«Макларен»
|138
|6.
|«Альфа Ромео»
|52
|7.
|«Астон Мартин»
|49
|8.
|«Хаас»
|36
|9.
|«Альфа Таури»
|35
|10.
|«Уильямс»
|6
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