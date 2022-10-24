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Пьер Гасли высказался о своих штрафах на Гран-при США

Пьер Гасли высказался о своих штрафах на Гран-при США
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Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился мыслями о полученных на Гран-при США штрафах. Напомним, Пьер получил наказание за нарушение правил в тот момент, когда пелотон шёл за автомобилем безопасности. Гасли тогда слишком сильно отстал от ехавшей впереди машины. После француза наказали ещё раз, так как команда нарушила правила, когда он отбывал первый пятисекундный штраф.

«Я был доволен работой машины во время гонки, темп был хорошим с самого начала. Жаль, что нам вынесли наказания. Естественно, я не пытался получить какое-то преимущество.

Есть судьи, которые принимают решения, и это прискорбно, но всё-таки, помимо этого, есть ещё много положительных моментов, которые можно извлечь из этого дня. Мне довелось поучаствовать во многих потрясающих сражениях и обгонах, которые показали, что машина может быть конкурентоспособной, а очки возможны. С нетерпением жду следующих нескольких гонок, чтобы посмотреть, на что мы способны», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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