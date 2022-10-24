Сироткин заявил, что больше не будет выступать в гонках

Российский гонщик Сергей Сироткин сообщил, что он принял решение не возвращаться в гонки.
«Друзья, в конце своей истории я хотел бы ответить на один из самых часто задаваемых вами вопросов: стоит ли ждать моего полноценного возвращения в гонки?
А теперь представьте, мне 23 года, моя карьера в Формуле-1, а вернее та мечта, к которой я стремился всю жизнь, завершилась, её больше нет. Я, как человек здравомыслящий и, к тому же, который весьма сильно заморачивается на тему каких-то глобальных вопросов в нашей жизни, вдруг понимаю, что вот они, мои самые высокие достижения в жизни, уже за спиной, а ведь мне всего 23. Это легко писать сейчас, но поверьте, в моменте это было весьма тяжело осознавать.
Конечно, после сезона в Формуле-1 было достаточно много очень сильных гонок, и даже в какой-то момент весьма хорошие перспективы развития карьеры в других сериях. Но так или иначе это всё склонило меня к мыслям о том, что именно в спорте добиться больших результатов, чем те, что уже были, у меня не выйдет.
И это был переломный момент, когда я понял, что надо смотреть шире, не ограничивать собственный рост и свои достижения сугубо гоночной карьерой.
Так как я действительно люблю автоспорт, причем не только сами гонки, но и техническую его сторону, мне искренне хотелось добиваться больших целей и задач в этой сфере. Именно поэтому я основал свою гоночную академию, поскольку уже тогда видел, что в ни в России, ни в мире, нет как таковой грамотной системы образования в автоспорте. По сей день мы создаем и дополняем ту экосистему, которая есть у нас в Академии, и вслед за этим тянется еще множество смежных проектов, которые отвечают вопросам развития автоспорта, подготовке пилотов, технической составляющей и т.д.
Примерно по такому же сценарию мне посчастливилось занять пост исполнительного директора РАФ. А самое главное, приобрести колоссальный опыт и новые знания, познакомиться с огромным количеством фантастических людей, с которым мы и по сей день делаем новые и крутые вещи.
Боль и осознание, что лучшее уже позади, стали для меня лучшим мотиватором доказать обратное, и остаются таковыми по сей день. А я благодарен судьбе, что она когда-то подтолкнула меня к принятию верных решений.
Ну и наконец отвечу на вопрос, который прозвучал в самом начале этого текста: вернусь ли я в гонки? Ответ — нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, я не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», — написал Сергей Сироткин в своём телеграм-канале.
- 24 октября 2022
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