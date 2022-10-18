Верните Петрова и Мальдонадо! 10 гонщиков, которых слишком рано убрали из Формулы-1

Вряд ли для кого-то секрет: Ф-1 может быть максимально несправедлива, а станешь ты чемпионом мира или вылетишь как пробка после первого сезона, во многом зависит от везения. Сегодня мы собрали 10 гонщиков, которые точно заслуживали задержаться в Ф-1 подольше и получить ещё один шанс проявить себя за рулём действительно быстрой машины.

Стоффель Вандорн

Чемпион Формулы-2 оказался в «Макларене» максимально не вовремя: на фоне слабых шасси и мотора и с Фернандо Алонсо в напарниках. И если в первый сезон бельгиец держался достойно, то во второй испанец полностью его разгромил. Стоффель никак не мог адаптироваться к болиду команды. Даниэль Риккардо наверняка скажет: «I know that feel bro». Возможно, Вандорн получил бы ещё один шанс от команды, но совпал целый ряд факторов: в Формуле-2 отлично себя проявил Ландо Норрис, а руководство «Макларена» сменилось, и Зак Браун был настроен на перемены.



Переход Стоффеля в Формулу-Е доказал: его талант никуда не подевался. Вандорн сразу показал себя одним из быстрейших гонщиков пелотона и за четыре сезона в серии стал чемпионом и вице-чемпионом. Было бы интересно вновь взглянуть на Стоффеля в Ф-1, но очевидно, что его время ушло: если уж 27-летний напарник Вандорна Ник де Врис считается новичком-ветераном, что уж говорить о 30-летнем бельгийце?

В Формуле-Е Стоффель Вандорн восстановил репутацию Фото: Sam Bloxham/Getty Images

Сергей Сироткин

Наверняка кто-то скажет – ну вот, российский ресурс продвигает своих. Но разве вы не согласны, что своим сезоном в составе слабенького «Уильямса» Сергей заслужил ещё одного шанса? На фоне уже знающего команду Лэнса Стролла Сироткин смотрелся более чем достойно и победил канадца в квалификациях – 13:8. Да, в гонках преимущество было на стороне Стролла, но тут уже сказывался накат канадца.

Как и в случае с Вандорном, было бы здорово посмотреть на Сироткина в составе более конкурентоспособной команды, но не вышло. Если оглянуться назад, то Сергей упустил свой шанс в 2016 году. Если бы россиянин порвал всех в GP2, то, возможно, в «Рено» решились бы убрать неперспективного Джолиона Палмера и посадить в кокпит новичка. Увы, на деле получилась лишь бронза, и до сильной машины Сироткин так и не добрался.

Паскаль Верляйн

Немец провёл в Формуле-1 два сезона и был вполне убедителен в составе «Манора» и «Заубера»: с бывшей «Марусей» однажды заехал в очки, а в составе швейцарцев уверенно опередил Маркуса Эрикссона. Но увы – на этом всё и закончилось. Паскаль упустил своё в 2016-м, когда во второй половине сезона не справился с Эстебаном Оконом, после чего француз обошёл его в борьбе за место в «Форс Индия». Верляйну остаётся утешаться титулом в DTM и противоречивыми выступлениями в Формуле-Е.

Фелипе Наср

Ещё один пилот, который опередил Эрикссона, но, в отличие от шведа, был вынужден покинуть Формулу-1. Фелипе нельзя назвать невероятным талантом, но он вполне убедительно провёл два сезона в составе «Заубера», опередив Маркуса по очкам — 27:9 и 2:0. При этом во втором сезоне, по словам Насра и бывшего механика «Заубера», команда фактически занималась вредительством: ставила бразильцу старые детали и портила настройки перед квалификацией. Напомним, владельцем команды был и пока остаётся швед Финн Раузинг, благодаря которому его соотечественник Эрикссон откатал за «Заубер» четыре сезона, хотя неизменно проигрывал напарникам.

Жан-Эрик Вернь

Увы для француза, он попал в «Торо Россо» во времена, когда команда не считала нужным держать у себя «ветеранов», а на очереди всегда была молодёжь. Жан-Эрик очень достойно смотрелся в борьбе с Даниэлем Риккардо, но уступил ему сражение за право заменить в составе «Ред Булл» Марка Уэббера. А дальше французу не повезло: о его отчислении из программы объявили до того, как «Ред Булл» решил покинуть Феттель. В итоге на повышение пошёл неопытный Квят, а решение насчёт Жан-Эрика менять не стали – просто, помимо Ферстаппена, место в Ф-1 нашлось для Сайнса.



Справедливости ради отметим: в своём финальном сезоне в чемпионате мира Вернь проиграл новичку Квяту в квалификациях. Так или иначе после ухода из Ф-1 Жан-Эрик подтвердил свою скорость как в Формуле-Е, где дважды стал чемпионом мира, так и в WEC. Француз точно был достоин провести в чемпионате больше, чем три сезона – странно, что им не заинтересовались в «Рено» после возвращения.

Пастор Мальдонадо

Не смейтесь, ну правда. Просто вспомните 2012 год, когда венесуэлец порой демонстрировал невероятную скорость и красиво выиграл Гран-при Испании. Правда, критики скажут: в напарниках у Пастора был не слишком быстрый Бруно Сенна, а условный Алонсо с таким «Уильямсом» небось вообще боролся бы за титул.



В любом случае скорость у Пастора была, и как же жаль, что в 2013-м он не выдержал и решил перейти из «Уильямса» в «Лотус»! В итоге Мальдонадо провёл в Ф-1 ещё один провальный и один средненький сезоны, пока Боттас и Масса постоянно привозили болиды из Гроува на подиумы.

Пастор Мальдонадо Фото: Drew Gibson/Getty Images

Виталий Петров

Да, Виталия нельзя назвать главным талантом своего поколения, но после двух сезонов за «Лотус» и одного года в «Кэтерхэме» Петров явно заслуживал продолжения. Россиянин опережал опытнейших Хайдфельда и Ковалайнена, попал на подиум и обрёл стабильность после проблемного дебюта – отличные достижения, не правда ли? Увы, без спонсоров попасть в какой-либо середняк всё равно не получалось, и карьера Виталия в Ф-1 на этом была закончена. Чертовски жаль, когда видишь результаты «Лотуса» после увольнения оттуда Петрова.

Себастьен Буэми и Хайме Альгерсуари

Два гонщика с очень похожими судьбами: пришли в «Торо Россо» с разницей в половину сезона и были синхронно уволены в конце 2011 года, чтобы освободить места для Риккардо и Верня. Когда наблюдаешь за нынешними проблемами «Ред Булл» с молодёжью – вплоть до того, что приходится брать ранее отчисленных или срочно подписывать де Вриса – то у Себастьена и Хайме наверняка начинается нервный смех. В их времена всё было куда суровее…



При этом Альгерсуари любил рассказывать, что его на 2012 год звал «Лотус» (очевидно, на место Петрова-Грожана), но «Ред Булл» заверил Хайме, что оставит его у себя. Ну а Буэми всё всем доказал титулом в Формуле-Е и победами в Ле-Мане. Так что оба вполне могли провести в Ф-1 больше трёх лет. Правда, непонятно, куда тогда девать Риккардо и Верня.

Лукас ди Грасси

Напоследок у нас ещё один чемпион Формулы-Е. После победы на Гран-при Макао и сразу трёх попаданий в топ-3 GP2 бразилец ди Грасси получил в Формуле-1 всего один шанс, да и то в составе скромного «Вёрджина». Считай, и шанса-то не было… Мы так и не смогли оценить потенциал Лукаса, которому после ухода из Ф-1 пришлось перезапускать карьеру в качестве тест-пилота будущей Формулы-Е и пилота «Ауди» на «24 часах Ле-Мана».



Свой талант ди Грасси доказал, добавив к чемпионству в Ф-Е по два вторых и третьих места, а также три подиума в Ле-Мане. Но вот в контексте Ф-1 это уже ничего не дало: для менеджеров «Королевских гонок» Лукас так и остался «отработанным материалом», который интересен только при серьёзной спонсорской поддержке.



А кто, на ваш взгляд, больше всего заслуживал продолжения карьеры в Формуле-1? Голосуйте в опросе и высказывайте своё мнение в комментариях.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Какой гонщик был более всего достоин остаться в Формуле-1 дольше?