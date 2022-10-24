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Вильнёв считает, что Стролла нужно отстранить на одну гонку за инцидент с Алонсо

Вильнёв считает, что Стролла нужно отстранить на одну гонку за инцидент с Алонсо
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв призвал жёстко наказать пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за инцидент с Фернандо Алонсо.

«Когда я говорю об опасном вождении, в первую очередь я имею ввиду Лэнса Стролла. За инцидент с Алонсо его стоит отстранить на одну гонку. ФИА слишком небрежно относится к таким инцидентам и в ФОрмуле-1, и в младжших сериях. Такое виляние на прямой — самый опасный манёвр, который только можно сделать. Такое никто не хочет видеть.

Это ставит под угрозу других пилотов, вплоть до гибели. Из-за этого может произойти серьёзная авария. И пилот совершает действия умышленно, не по ошибук. Это нериемлемо.

ФИА нужно вмешаться и наказывать гза подобные инциденты жёстче. Даже если они не привели к аварии. Нам очень повезло, что инцидент не закончился трагически», — приводит слова Вильнёва Formule1.nl.

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