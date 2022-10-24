Вильнёв считает, что Стролла нужно отстранить на одну гонку за инцидент с Алонсо

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв призвал жёстко наказать пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла за инцидент с Фернандо Алонсо.



«Когда я говорю об опасном вождении, в первую очередь я имею ввиду Лэнса Стролла. За инцидент с Алонсо его стоит отстранить на одну гонку. ФИА слишком небрежно относится к таким инцидентам и в ФОрмуле-1, и в младжших сериях. Такое виляние на прямой — самый опасный манёвр, который только можно сделать. Такое никто не хочет видеть.



Это ставит под угрозу других пилотов, вплоть до гибели. Из-за этого может произойти серьёзная авария. И пилот совершает действия умышленно, не по ошибук. Это нериемлемо.



ФИА нужно вмешаться и наказывать гза подобные инциденты жёстче. Даже если они не привели к аварии. Нам очень повезло, что инцидент не закончился трагически», — приводит слова Вильнёва Formule1.nl.