Магнуссен: с Феттелем было одно из лучших сражений, в которых я когда-либо участвовал
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился впечатлениями от борьбы с Себастьяном Феттелем во время гонки на Гран-при США, которая состоялась в минувшие выходные.
«Отличная получилась борьба. Конечно, я взбешён из-за поражения, но надо признать, что это сражение было одним из лучших, в которых я когда-либо участвовал. То, как пилотировал Себастьян — нечто невероятное, я чувствовал себя счастливчиком. Этот невероятно ценный урок для меня.
В такие моменты вообще не думаешь, что вообще-то Феттель завершает карьеру в конце сезона. Великолепное выступление. Ну а я, конечно, был очень зол на то, что проиграл позицию на последнем круге, но мы выиграли пару очков и на этом этапе сезона добились отличного результата», — цитирует Магнуссена Racer.
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