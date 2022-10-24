Феттель прокомментировал красивую борьбу с Магнуссеном на финальном круге гонки

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» немецкий ветеран Себастьян Феттель дал комментарий по поводу Гран-при США.

Напомним, Феттель не прошёл в третий сегмент квалификации, став 12-м, а в гонке финишировал на восьмом месте, в девятый раз по ходу сезона войдя в очковую зону. Из-за медленного пит-стопа немец выпал из очковой зоны, но затем совершил ряд обгонов и в том числе опередил занимавшего восьмую позицию Кевина Магнуссена в красивой борьбе на финальном круге.

«Мне очень понравились последние несколько кругов, особенно борьба с Кевином Магнуссеном на последнем круге. Когда я пересёк финишную черту, уровень адреналина в крови был на очень высоком уровне. Если бы не медленная остановка, я думаю, мы легко могли бы занять шестое место, так что мы должны сосредоточиться на положительных моментах. Мы были сильны всю гонку, старт был отличным, и я рано вышел на пятое место. Было также приятно возглавить гонку на некоторое время, потому что я уже давно не был на этой позиции», — сказал Феттель после гонки.