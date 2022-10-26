«Убеждены, что вместе сформируем сильную команду». «Ауди» — о сотрудничестве с «Заубером»

Глава подразделения технического развития «Ауди» Оливер Хоффманн дал комментарий по поводу сотрудничества с «Заубером» в Формуле-1, которое начнётся в 2026 году.



«Мы рады, что приобрели такого опытного и компетентного партнёра для нашего амбициозного проекта в Формуле-1. Мы знакомы с Sauber Group, с её ультрасовременным оборудованием и опытной командой и убеждены, что вместе мы сформируем сильную команду», — приводит слова Хоффманна пресс-служба «Ауди».



Напомним, ранее руководитель проекта «Ауди» в Формуле-1 говорил, что компания желает одержать победу в течение трёх лет после прихода в чемпионат. Говорил он также о желании поработать с Карлосом Сайнсом, который в настоящий момент представляет «Феррари».

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